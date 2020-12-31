РФПИ назвал несоответствующей действительности информацию об отказе Венгрии закупать российскую вакцину

Российский фонд прямых инвестиций назвал несоответствующей действительности информацию об отказе Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса. Это еще один пример фейк ньюс в уважаемом СМИ, — сказали РБК в фонде. Там отметили, что продолжают работать с венгерским регулятором по вопросу одобрения препарата «Спутник V» и готовы поставить его в необходимом объеме в ближайшие три месяца. В РФПИ подчеркнули, что первая партия препарата в Венгрию уже поступила. Об отказе Будапешта закупать российскую вакцину сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра.
2020-12-31T18:33:40+03:00
2020-12-31T18:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 31 декабря 2020
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