Шесть петербургских баров наказали за работу вопреки коронавирусному запрету

Вместе с заведениями штрафы получили более ста посетителей.

Чиновники прошли по барам двух районов Петербурга вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и полицией. Всего, по данным портала МБХ-Медиа, административные дела возбудили в отношении администраций шести заведений. При этом в трёх изъяли алкоголь, которым торговали без лицензии. Кроме того, постановления получили и 112 посетителей. Им грозят штрафы в четыре тысячи рублей. Напомню, в Петербурге действует запрет на работу предприятий общепита. Бары и рестораны не могут обслуживать клиентов в помещениях. До 4 января заведениям разрешили поставить уличные столики и работать только навынос. Владельцы, которые нарушают запрет, могут получить штраф до 300 тысяч рублей.

Накануне Смольный ослабил ограничения. Петербургские бары и рестораны с 4 января смогут принимать клиентов не до семи, а до 11 часов вечера.