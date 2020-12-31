В столичном аэропорту Домодедово сегодня возник коллапс из-за отмены или задержки десятков внутренних рейсов

Причиной этого стали погодные условия.

Толпы людей на эскалаторах и в залах ожидания аэропорта. Многие люди сидят прямо на полу или лестницах, поскольку все места заняты. Такие фотографии из Домодедово обошли сегодня социальные сети. Некоторые пассажиры рассказывали, что им пришлось ждать рейса в другие города страны по 4-5 часов. Кто-то опасался, что не сможет отметить праздник за новогодним столом, а встретит его в воздухе или даже в аэропорту. Свидетелем случившегося оказался депутат столичной думы Евгений Ступин. Он отметил в эфире «Эха Москвы», что службы аэропорта о задержках авиарейсов предупредили пассажиров не сразу.

В Домодедово заверили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Даже был создан оперативный штаб для того, чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов. Около полутора часов назад полёты возобновили с обеих взлетно-посадочных полос. Транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выяснит причины отмен и задержек авиарейсов. Также проверят, соблюдались ли при этом права пассажиров, сообщает агентство РИА. Если найдут нарушения — примут меры прокурорского реагирования. К этому часу согласно сервису Яндекс-расписание в Домодедово задерживается более 70-ти рейсов, один из них отменён. В других аэропортах ситуация лучше. Так во Внуково задержано около полутора десятков рейсов, а в Шереметьево 5 и еще больше полусотни рейсов отменено.

МЧС ранее предупреждало о ледяном дожде и гололедице в Подмосковье в течение сегодняшнего дня. Прогноз оправдался частично, отмечает агентство ТАСС.