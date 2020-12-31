В Роскосмосе создана специальная дирекция по подготовке миссий на Луну

Ее возглавит гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом он сам объявил во время поздравлений космонавтов с наступающим Новым годом. Он отметил, что лично будет контролировать все нюансы и элементы лунной подготовки и добавил, что работу по подготовке миссии в дальний космос ведут и международные партнеры.