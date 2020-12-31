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18:19, 31 декабря 2020

Американские СМИ узнали о намерении Джо Байдена поменять охрану из-за возможных симпатий ее сотрудников к Трампу

Американские СМИ узнали о намерении Джо Байдена поменять охрану из-за возможных симпатий ее сотрудников к президенту Трампу.

В состав подразделения Секретной службы США, которое будет осуществлять охрану нового президента, внесены изменения. Впервые об этом сообщила газета Вашингтон пост, сославшись на два своих источника. Частично она будет сформирована из сотрудников, которые работали с Байденом с 2009 по 17-й годы, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Газета отмечает, что решение принято из опасений, что некоторые агенты охранной службы могут симпатизировать уходящему главе государства. В частности, охрана Трампа, по примеру своего босса игнорировала использование масок; ее руководство рекомендовало рядовым сотрудникам не носить их при сопровождении президента в поездках.
Процедура замены команды телохранителей не является чем-то необычным. Это тем более оправдано, пишет издание, в условиях, когда политическая ситуация в стране осложнена тем, что Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что его второй президентский срок у него «украли». Бывший агент Службы назвал замену «разумным решением», которое позволит Байдену чувствовать себя более комфортно, имея дело с теми, кто ему хорошо знаком.

Си-эн-эн обращает внимание на то, что Джо Байден лично обратился за помощью к Секретной службе после того, как в ходе предвыборного митинга в рамках избирательной кампании на сцену, с которой он выступал, забралась агрессивно настроенная женщина. Ее нейтрализовал и увел за кулисы подоспевший личный охранник кандидата в президенты. Однако через несколько секунд на подиум поднялась другая дама, и тогда путь ей преградила супруга Байдена, Джилл. Позднее, в интервью будущий глава Белого дома признал, что без охраны ему не обойтись, пишет портал телеканала, уточняя, что кандидата в президенты официально охраняют с начала марта текущего года.

По существующему законодательству Соединенных штатов, Джо Байден пользовался услугами государственной охранной службы в течение полугода после того, как закончился его вице-президентский срок, то есть до середины 2017 года.



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