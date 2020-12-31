Сотрудники спецбатальона МВД несколько лет собирают данные о кортежах Путина и выкладывают их в WhatsApp

Сотрудники спецбатальона МВД на протяжении нескольких лет собирают данные о кортежах президента Владимира Путина и выкладывают их в групповые чаты WhatsApp. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД собирает секретные данные маршрутов передвижения президента страны и других высокопоставленных чиновников.

Чаты с данными о перемещении существуют уже три года, в них состоят более 200 человек, рассказали источники «Би-би-си». По данным издания, сотрудники спецбатальона выкладывали в эти чаты, в частности, позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии сопровождающих.

Как писал ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», идея выкладывать данные о передвижениях кортежей первых лиц государства в WhatsApp принадлежит руководителю спецбатальона — полковнику полиции Анатолию Макаренкову. Информацию «Би-би-си» подтвердили три источника. Один из них — бывший сотрудник спецбатальона Василий Ветитнев. По его словам, силовиков заставляют собирать информацию в WhatsApp под давлением. Несогласным угрожают лишением ежегодной премии, которая составляет более 100 тысяч рублей. Как отметил Ветитнев, на требования собирать данные о кортежах он даже жаловался генпрокурору Игорю Краснову.

Обратиться к журналистам Василий Ветитнев решил, поскольку по его мнению передача информации о передвижениях первых лиц государства в иностранный мессенджер WhatsApp подвергает руководство страны опасности.