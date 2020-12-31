Кадыров раскритиковал родственников уроженцев Ингушетии, убитых в перестрелке с сотрудниками полиции в Грозном

Рамзан Кадыров раскритиковал родственников двух уроженцев Ингушетии, которые были убиты в перестрелке с сотрудниками полиции в Грозном три дня назад. Глава Чечни назвал ложью информацию о том, что ингушам сделали замечание за отсутствие маски, после чего убили. По его словам, сотрудник чеченской полиции, погибший при нападении, был «подло заколот со спины». Кадыров выразил недовольство тем, что родственники жителей Ингушетии не выразили соболезнования близким погибших полицейских и пообещал, что «такое поведение им не сойдет с рук».

Напомним, представители двух ингушских тейпов ранее записали видеообращение главе Чечни, в котором потребовали от него доказательств того, что убитые были террористами. На это обращение отреагировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Журналист Владимир Севриновский сказал «Эху Москвы», что глава Чечни уже не в первый раз призывает по сути к кровной мести.

Директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская считает, что в данном конфликте говорить о кровной мести не стоит.

Со стороны разобраться в конфликте очень сложно, — признал в интервью «Эху Москвы» журналист Максим Шевченко. При этом Шевченко признал, что ситуация возникла достаточно скандальная.