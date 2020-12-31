Порошенко заявил, что именно он инициировал операцию, которая завершилась задержанием бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Петр Порошенко заявил, что именно он инициировал операцию, которая завершилась задержанием бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии. Она проводилась летом этого года. В эфире украинского «5 канала» бывший президент Украины сказал, что идея об операции возникла еще в 2018-ом году. Порошенко подчеркнул, что спецоперация была сорвана конкретными людьми, но имен не назвал.

Россиян задержали под Минском в конце июня – в преддверии президентских выборов в Белоруссии. Их обвинили в планах дестабилизировать обстановку перед голосованием, при этом выдачи наемников требовали Москва и Киев. 32 россиянина задержали в санатории под Минском ночью 29 июля, кадры оперативной съемки показывали по телевидению, еще одного схватили на юге Белоруссии. Власти республики заявили, что это бойцы частной военной кампании Вагнера, и прибыли они, чтобы устроить массовые беспорядки перед выборами. Причем в Белорусском Совете безопасности утверждали, что в стране находятся еще 200 наемников. Было заведено уголовное дело. Москва назвала все происходящее «спектаклем». Сообщалось, что россияне использовали Минск как перевалочный пункт. На самом деле они направлялись в Стамбул, а затем Венесуэлу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда говорил, что не верит в эту версию. По его словам, «33 богатыря» прилетели, чтобы организовать бойню в центре Минска.

Москва требовала выдать российских граждан. Экстрадицию запросил и Украина — там суд заочно арестовал их по делу об участии «в боевых действиях в Донбассе. Позже СМИ начали писать о том, что к операции по задержанию причастен Киев. Президент России Владимир Путин также заявил, что за этими событиями стоят украинские и американские спецслужбы.

В итоге россияне вернулись в Россию, Лукашенко рассказал, что перед этим им принесли извинения.

Украинские власти изначально отрицали, что имеют отношение к задержанию россиян, однако в СБУ позже признали, что собирали доказательную базу по ним перед операцией.

Петр Порошенко объяснил провал операции политикой нынешнего президента Владимира Зеленского, — сказал «Эху Москвы» шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк. Цымбалюк считает, что главное достижение Зеленского – это условное перемирие на Донбассе, и он решил не провоцировать Кремль на агрессию.