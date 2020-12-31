Эксперт: Закон о цифровых финансовых активах с 1 января не принесет изменений для физлиц, владеющих криптовалютой

Закон о цифровых финансовых активах с 1 января не принесет изменений для физических лиц, владеющих криптовалютой. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.

«Самым главным последствием этого закона является то, что криптовалюта наконец-то интегрируется в российское правовое поле. Это теперь имущество, что предполагает, что использовать ее в качестве платежного средства в России незаконно, но его можно будет покупать, продавать, обменивать, отдавать под залог, осуществлять инвестиции в криптовалютах. Критичных последствий для физических лиц-владельцев криптовалюты с 1 января на текущий момент не возникает, это будет регулироваться многочисленными подзаконными актами, которые нам еще предстоит увидеть», — сказал он.

Д.Смирнов добавил, что, в случае большого количества запретов на уровне законодательства, сфера криптовалют может уйти с легального рынка.

«Чрезмерная регуляция по сути невыгодна никому из участников процесса, так как излишние запреты могут привести к ухожу большей части отрасли в серую зону», — заключил он.

С 1 января в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах. Напрямую закон будет действовать только на организации. Закон запрещает в России использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг, а также рекламировать такие способы платежа.