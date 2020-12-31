Главред сайта «Дзержинское время» связывает сожжение своей машины неизвестным со своей профессиональной деятельностью

Главный редактор сайта «Дзержинское время» Сергей Кулаков связывает сожжение своей машины неизвестным со своей профессиональной деятельностью. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Прежде всего я этого связываю с профессиональной деятельностью, потому что это не первый случай в практике нашего издания. Два года назад у нашего корреспондента уже сожгли машину. Тогда никого не нашли. Неоднократно подавали заявлению в полицию, об угрозах, которые мне поступали угрозы в социальных сетях с анонимных аккаунтов. Мне приходили отказы по этим заявлениям. В конце июля этого года в моей машине разбили два боковых стекла, некий неизвестный. И вот вчера вечером очень нагло и цинично сожгли машину», — сказал он.

С.Кулаков добавил, что видеокамеры, которыми оборудован двор его дома, зафиксировали поджигателя автомобиля.

«Сегодня до трех часов ночи я давал объяснения полиции, МЧС, был просмотр камер видеонаблюдения, там видно, как подходит спортивный человек в медицинской маске, в капюшоне, зажигает бутылку с зажигательной смесью и бросает в мою машину. Бензин, которым он ее обливал сначала, все загорелось очень ярким пламенем, и убежал», — заключил он.