Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса

Страна намерена покупать препараты через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщает Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра. По данным агентства, причина в «недостаточных мощностях по производству вакцин».

Ранее глава венгерского МИДа говорил, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».