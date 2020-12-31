Страна намерена покупать препараты через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщает Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра. По данным агентства, причина в «недостаточных мощностях по производству вакцин».
Ранее глава венгерского МИДа говорил, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».
Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса
Страна намерена покупать препараты через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщает Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра. По данным агентства, причина в «недостаточных мощностях по производству вакцин».