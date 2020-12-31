Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что был инициатором задержания 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии минувшим летом. По его словам, он лично санкционировал эту операцию как верховный главнокомандующий в конце 2018 года, но она сорвалась из-за предательства «конкретных лиц» в украинском руководстве, когда президентом уже был Владимир Зеленский. В эфире «5 канала» Порошенко призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.
2020-12-31T17:34:30+03:00
2020-12-31T17:34:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767020-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 31 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…