Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что был инициатором задержания 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии минувшим летом. По его словам, он лично санкционировал эту операцию как верховный главнокомандующий в конце 2018 года, но она сорвалась из-за предательства «конкретных лиц» в украинском руководстве, когда президентом уже был Владимир Зеленский. В эфире «5 канала» Порошенко призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.