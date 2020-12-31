Новогоднее обращение президента к россиянам стало самым длинным из подобных поздравлений Владимира Путина

Оно продлилось 6 минут. Ранее самым продолжительным — более четырех с половиной минут — было выступление, записанное в Хабаровске в честь наступления 2014 года. Первыми речь главы государства услышали в 15 часов по Москве жители Камчатки, где в тот момент наступила полночь. Как передает ТАСС, Путин заявил, что 2020 год оказался непростым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратами близких. По его словам, эпидемию еще не удалось победить, борьбу продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи. Президент также отметил сотрудников экстренных служб, военных, которые проходят службу в горячих точках за границей, российских миротворцев, армию и флот. Вспомнил Путин и про ветеранов, сказав, что «на доблестное поколение, победившее заразу нацизма» россияне равняются в своих поступках. Президент пожелал жителям страны здоровья, надежды, любви и счастья в 2021 году и поблагодарил россиян за сплоченность, назвав ее «основой общих успехов в будущем».

С праздником россиян поздравил и премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что уходящий год «дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности».