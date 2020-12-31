Русская служба BBC: Спецбатальон МВД несколько лет собирает данные о передвижении кортежей Путина через чаты WhatsApp

Спецбатальон МВД, как выяснил сайт Русской службы BBC, несколько лет собирает данные о передвижении кортежей Владимира Путина через групповые чаты WhatsApp. Сотрудники ведомства жалуются, что их заставляют это делать.

О сборе секретных сведений журналистам рассказали действующие и бывшие работники центра спецназначения по обеспечению безопасности движения при МВД. Он выполняет разные задачи, но самая важная — сопровождать кортежи первых лиц страны. Сотрудники спецбатальона, как сообщает сайт Русской службы BBC, несколько лет выкладывали в чаты в мессенджере whatsapp номера машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии сопровождающих. Собеседники признались, что их это заставляет делать командир спецбатальона, полковник Анатолий Макаренков. В противном случае угрожает лишить ежегодных премий в размере более ста тысяч рублей. Один из бывших сотрудников спецбатальона МВД Игорь Ветитнев даже написал жалобу генпрокурору Игорю Краснову. Чем вызван серьезный интерес к сбору этих сведений он, как и другие, не знает. Собеседник решил рассказать о ситуации журналистам, поскольку по его словам передача в whatsapp информации о передвижениях первых лиц страны подвергает их опасности.

Если сведения о кортежах носят секретный характер, то руководству Центра грозит дисциплинарная ответственность и отстранение от службы, отметили опрошенные юристы.