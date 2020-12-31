В Дзержинске сожгли машину главного редактора сайта «Дзержинское время» Сергея Кулакова

Возбуждено уголовное дело. Сам Сергей Кулаков сказал «Эху», что связывает это со своей профессиональной деятельностью. По словам Сергея Кулакова, процесс поджога автомобиля зафиксировали камеры видеонаблюдения, но на злоумышленнике были медицинская маска и капюшон.
2020-12-31T17:04:05+03:00
2020-12-31T17:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 31 декабря 2020
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