Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о массовых задержках внутренних рейсов в Домодедово

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил о массовых задержках внутренних рейсов в Домодедово. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мой рейс из Домодедово в Архангельск был отложен на полтора часа, также откладывались все внутренние рейсы. Каждый раз говорилось о том, что необходима подготовка самолетов. Было очень много людей, все занято, даже с детьми некуда было сесть долгое время, очень большие очереди в туалет и в закусочные, на задерживающиеся рейсы. Очень напряженная обстановка», — сказал он.

Е.Ступин также отметил, что о задержке рейса он и другие пассажиры узнал уже в очереди на посадку, после того как миновало время вылета самолета.

Свыше 150 рейсов задержаны и отменены днем в четверг в столичных аэропортах. Массовые изменения в графике вылета, как сообщается, возникли на фоне непогоды.