В Дзержинске прошлой ночью подожгли автомобиль главного редактора газеты «Дзержинское время» Сергея Кулакова

Об этом он сам рассказал на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, он уже посмотрел записи с камер видеонаблюдения, «на которых нагло, практически открыто и даже где-то комично» поджигают его машину. Журналист утверждает, что ранее обращался в полицию из-за угроз и напомнил, что в июле разбили стекла его машины. Издание NN.ru отмечает, что Кулаков «известен критическими материалами по поводу действий чиновников».