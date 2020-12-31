В Дзержинске прошлой ночью подожгли автомобиль главного редактора газеты «Дзержинское время» Сергея Кулакова

Об этом он сам рассказал на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, он уже посмотрел записи с камер видеонаблюдения, «на которых нагло, практически открыто и даже где-то комично» поджигают его машину. Журналист утверждает, что ранее обращался в полицию из-за угроз и напомнил, что в июле разбили стекла его машины. Издание NN.ru отмечает, что Кулаков «известен критическими материалами по поводу действий чиновников».
2020-12-31T16:32:43+03:00
2020-12-31T16:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 31 декабря 2020
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