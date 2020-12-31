В Норвегии ведется поиск десяти пропавших без вести после мощного оползня

Это произошло в 30-ти километрах к северу от Осло. Место ЧП посетила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Она сказала, что спасатели не прекратят поисков. В результате схода оползня разрушено несколько домов. Более 700 жителей эвакуированы.