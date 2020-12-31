Журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев выложил базу данных поездок предполагаемых отравителей Алексея Навального. Она содержит информацию о датах, пунктах назначения и транспорте, на котором совершались поездки. В базе собраны перемещения 10 человек. Они побывали, в частности, в тех городах, где политик вел предвыборную кампанию – совпадают даты.