Журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев выложил базу данных поездок предполагаемых отравителей Алексея Навального. Она содержит информацию о датах, пунктах назначения и транспорте, на котором совершались поездки. В базе собраны перемещения 10 человек. Они побывали, в частности, в тех городах, где политик вел предвыборную кампанию – совпадают даты.
2020-12-31T16:08:55+03:00
2020-12-31T16:08:55+03:00
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16:08, 31 декабря 2020
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