Порошенко признал, что он инициировал операцию, которая закончилась задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что именно он инициировал операцию, которая закончилась задержанием 33 бойцов частной военной компании Вагнера в Белоруссии. Спецоперация проводилась в Белоруссии летом этого года. В эфире украинского «5 канала» Порошенко сообщил, что дал приказ ее провести еще в 2018-ом году. Порошенко подчеркнул, что спецоперация была сорвана конкретными людьми, однако, никаких имен он не назвал.
2020-12-31T16:08:31+03:00
2020-12-31T16:08:31+03:00
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16:08, 31 декабря 2020
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