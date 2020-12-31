Порошенко признал, что он инициировал операцию, которая закончилась задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что именно он инициировал операцию, которая закончилась задержанием 33 бойцов частной военной компании Вагнера в Белоруссии. Спецоперация проводилась в Белоруссии летом этого года. В эфире украинского «5 канала» Порошенко сообщил, что дал приказ ее провести еще в 2018-ом году. Порошенко подчеркнул, что спецоперация была сорвана конкретными людьми, однако, никаких имен он не назвал.