Русская служба Би-би-си: ЦСН БДД МВД 3 года собирал секретные данные маршрутов первых лиц России через WhatsApp

Русская служба Би-би-си выяснила, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД 3 года собирало секретные данные маршрутов первых лиц России через чаты в WhatsApp. Об этом рассказали двое бывших и один действующий сотрудник центра. На практике секретные данные о передвижение объектов госохраны должны передаваться по спецсвязи.