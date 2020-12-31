Пассажира московского метро, который самовольно спустился на рельсы, могут оштрафовать на 1 миллион рублей

Пассажира московского метро, который самовольно спустился на рельсы на станции метро «Косино», могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Об этом говорится в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта. В сообщении отмечается, что машинист поезда успел оперативно отреагировать и остановить состав, а затем помог человеку подняться на платформу. Судя по видеозаписи, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Детали инцидента будут уточняться, машиниста поезда ждет награда и премия.
2020-12-31T16:04:49+03:00
2020-12-31T16:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 31 декабря 2020
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