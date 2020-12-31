Более сотни рейсов оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах из-за непогоды

Часть из них уже вылетела, однако аэропорты все еще продолжают работать с задержками.

Ледяной дождь и гололедица привели к тому, что взлетно-посадочные полосы приходится обрабатывать и очищать от наледи дольше положенного, сказал источник агентства «Интерфакс». Наиболее тяжелая ситуация – в «Домодедово», где на пике были задержаны 120 рейсов. Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видеозаписи огромных очередей, образовавшихся в терминалах аэропорта. Некоторые пассажиры опасались, что Новый год им придется встречать в самолете или же вовсе в воздушной гавани. Сейчас самолеты из «Домодедово» вновь вылетают после утренних задержек. Несколько десятков рейсов оказались задержаны и в «Жуковском», в свою очередь, аэропорт «Шереметьево» столкнулся с меньшими трудностями и в настоящий момент работает в штатном режиме.

По факту задержек и отмены рейсов в аэропортах Москвы прокуратура начала проверку.