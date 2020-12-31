Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовит документы на получение французского гражданства

Политик и писатель Стэнли Джонсон отмечает, что его мама родилась во Франции, бабушка и дед были французами и подчеркивает, что навсегда останется европейцем. Сегодня королева Елизавета II одобрила законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Брексита.