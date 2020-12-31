Токио проведет операцию по сбору останков моряков, погибших в зоне Тихого океана в годы Второй мировой войны

Токио собирается провести операцию по сбору останков моряков, погибших в зоне Тихого океана в годы Второй мировой войны, сообщает японское издание «Майнити».

Как пишет газета, до недавнего времени считалось, что моряки, погибшие в ходе морских сражений, захоронены в море, в соответствии с традициями флота. Однако после принятия четыре года назад правительством страны закона о сборе останков, их родственники стали требовать от властей поиска тел бойцов Императорской армии и флота для захоронения. Эксперты говорят о двух тысячах японских судов, затонувших в Тихом океане в первой половине 40-х годов прошлого века и о примерно трехстах тысячах погибших граждан Японии, сообщает «Майнити». – Сбор останков будет проводиться на мелководье и в местах, где глубина воды не превышает четырех десятков метров. Собранные останки будут отправлены на ДНК-экспертизу. Если позволит ситуация с пандемией в наступающем году, Токио планирует обратиться за помощью к соседним странам, где почти 80 лет назад проходили боевые действия.

После морского сражения возле побережья Филиппин в конце 1944 года Япония потеряла большую часть своего флота и уже не смогла контролировать захваченные ранее территории в южной части Тихого океана.