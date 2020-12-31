В Петербурге смягчили ряд новогодних коронавирусных ограничений

Барам можно будет работать вечером, а детям прийти на ёлки, но не группами.

Ограничения смягчат постепенно и не все. Например, театрам городская администрация разрешила открыть залы уже 7 января, а не десятого. При этом необходимо спектакли согласовать с комитетом по культуре, а зал можно будет заполнить лишь на четверть. Дети в возрасте до 16 лет снова смогут ходить в театр с 7 января. С 11 января им разрешили посещать и другие зрелищные мероприятия, но не организованными группами. При этом музеи, выставки, концерты и автобусные экскурсии в Северной столице по прежнему под запретом.

Изменил Смольный и правила игры для общепита. С 4 января заведениям разрешили работать с 6 часов утра до 11 вечера, а не до семи, как в прежней версии постановления. Однако им можно будет только кормить клиентов. Любые развлекательные программы не допускаются. Также с 4 января смогут возобновить работу заведения в торговых центрах, у которых обязательно есть отдельный вход с улицы и нет прохода через помещения комплекса.

Этой ночью в Петербурге впервые за много лет не будет работать метрополитен и другой общественный транспорт. Станции подземки «Адмиралтейская» и «Невский проспект» закроют уже в 10 вчера.