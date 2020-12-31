Прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками рейсов в московских аэропортах перед Новым годом

В «Домодедово», где возникла наиболее сложная ситуация, сейчас находится представитель надзорного ведомства, — сообщает ТАСС. Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, в аэропорту отменено около 120 рейсов. В терминалах скопились тысячи пассажиров. В «Шереметьево» задержано 6 рейсов, 46 отменено, во «Внуково» задержано 43 рейса, отменены 5.
2020-12-31T15:04:19+03:00
2020-12-31T15:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 31 декабря 2020
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