Христо Грозев из Bellingcat опубликовал данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Алексея Навального

Журналист расследовательской группы Bellingcat опубликовал данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Алексея Навального.

Документ, опубликованный в твиттере журналистом Христо Грозевым, разделён на списки по фамилиям. В каждом из них данные о перемещениях на самолетах и поездах, указаны номера рейсов, пункты отъезда и прибытия и другие детали. Помимо сотрудников ФСБ, которых группа Bellingcat, а также издание Insider и ряд других назвали предполагаемыми участниками группы по отравлению Алексея Навального, в списке две новых фамилии: Василий Калашников и Дмитрий Лазаревич. Оба как утверждает Грозев сотрудники института криминалистики ФСБ. В базе в общей сложности информация о почти шестистах поездках силовиков. Больше всего 158 их совершил один из членов предполагаемой группы отравителей Иван Осипов.

Из списка следует, что Константин Кудрявцев, с которым Алексей Навальный говорил по телефону и узнал о деталях отравления, в январе 17-го года трижды ездил на поезде из Москвы в Киров, где в то время шёл процесс по делу Кировлеса, по нему проходил Навальный. В свою очередь, Владимир Паняев и Михаил Швец в начале июля этого года выезжали в Калининград, куда прилетел на отдых политик с женой Юлией, во время которого ей стало плохо. Это подтверждает выводы журналистов, что за Навальным следили задолго до его отравления.

Алексей Навальный был отравлен 19 августа, политик до сих пор восстанавливается в Германии. ОЗХО, а до этого несколько лабораторий Европы признали, что главного критика Кремля отравили ядом из группы Новичок. Москва причастность к этому отрицает.