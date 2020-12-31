Королева Елизавета II пожаловала титул рыцаря Британской империи гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону

В этом году он стал семикратным чемпионом, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Хэмилтон давно был в списке потенциальных кандидатов на рыцарский титул. Британские СМИ полагали, что награждение откладывалось на фоне подозрений в уклонении от уплаты налогов. Сам спортсмен всегда говорил, что платит значительную часть налогов на родине.
2020-12-31T14:33:30+03:00
2020-12-31T14:33:30+03:00
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14:33, 31 декабря 2020
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