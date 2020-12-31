В Норвегии ведется поиск десяти пропавших без вести после мощного оползня

Это произошло в 30 километрах к северу от Осло. Место ЧП посетила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Она сказала, что спасатели не прекратят поисков.
В результате схода оползня разрушено несколько домов. Более 700 жителей эвакуированы.
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Это произошло в 30 километрах к северу от Осло. Место ЧП посетила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Она сказала, что спасатели не прекратят поисков.
В результате схода оползня разрушено несколько домов. Более 700 жителей эвакуированы.
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…