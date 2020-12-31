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14:32, 31 декабря 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл новую станцию метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии

До нее будут ходить поезда Некрасовской линии после того, как достроят Большую кольцевую линию. Составы пустят до станции «Нижегородская». По словам мэра Сергея Собянина, в настоящее время построена треть этой линии.



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