Ледяной дождь привел к задержкам сотен рейсов в московских аэропортах

Наиболее сложная ситуация в «Домодедово», где в терминалах скопились тысячи пассажиров. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь. По данным ТАСС, во «Внуково» задержано 43 рейса, в «Шереметьево» – 6.
2020-12-31T14:31:51+03:00
2020-12-31T14:35:00+03:00
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14:31, 31 декабря 2020
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