Журналист-расследователь из группы Bellingcat выложил данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Навального

Журналист-расследователь из группы Bellingcat выложил данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Алексея Навального. Документ, который опубликовал Христо Грозев, представляет из себя таблицу с фотографиями и именами фигурантов расследования. В ней приведена информация об их перемещениях как на поездах, так и на самолетах, указаны пункты выезда и назначения, даты и в некоторых случаях номера рейсов.

Грозев – автор совместного международного расследования СМИ об отравлении Навального. Из него следует, что в покушении участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения спецслужбы.