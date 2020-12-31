Пётр Порошенко назвал себя инициатором операции, в ходе которой в Белоруссии летом были задержаны 33 россиянина

В Минске их называли бойцами ЧВК Вагнера.

О том, что под Минском схвачены более 30 российских наёмников, власти Белоруссии объявили в конце июля, незадолго до выборов президента республики. Впрочем, довольно быстро скандал с участием России сошёл на нет, а предполагаемых бойцов из частной военной компании Вагнер, их КГБ Белоруссии заподозрил в подготовке массовых беспорядков, передали Москве. Пётр Порошенко в эфире Пятого канала Украины рассказал о том, что он организовал операцию. Причём лично одобрил её два года назад, когда был президентом страны и верховным главнокомандующим.

Порошенко считает, что в срыве операции виновны конкретные люди в украинском руководстве, имен он не назвал. Экс-президент призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных. Напомню, после задержания в Белоруссии россиян Киев добивался выдачи некоторых из них на Украину. Их подозревали в терроризме и участии в конфликте в Донбассе. Решение Минска передать задержанных Москве президент Владимир Зеленский назвал несправедливым. Спустя месяц после громкого задержания россиян его коллега Владимир Путин обвинил в этом спецслужбы Украины и США. По его мнению, россиян использовали втёмную, выманив в Белоруссию.

Служба безопасности Украины позже признала, что собирала доказательную базу по россиянам перед их задержанием в Белоруссии.