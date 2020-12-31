Свыше 150 рейсов задержаны и отменены днем в четверг в столичных аэропортах

Массовые изменения в графике вылета возникли на фоне непогоды.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропортах Москвы отменены или задержаны 166 рейсов. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Самые массовые задержки зафиксированы в Домодедово. Очевидцы сообщают о скоплении тысяч пассажиров в терминалах воздушной гавани, большинство из них не может вылететь из Москвы в регионы. В пресс-службе Домодедово отметили, что к изменениям в графике привели последствия ледяного дождя. «На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий. Аэродромные службы работают в усиленном режиме.

Крупнейшие базовые перевозчики аэропорта «Домодедово» — компании S7, «Уральские авиалинии» и Red Wings.