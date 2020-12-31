Жители Москвы и Подмосковья встретят предстоящий Новый год с целым рядом ограничений

В столице, которая отличалась широким размахом народных гуляний в центре города, на сей раз, развлекательные мероприятия отменены. Не будет новогодних фестивалей, но гулять по Москве будет возможно. Предстоящей ночью при этом нельзя будет пройти на Красную площадь.

Кроме того, за час до Нового года должны закрыться все столичные рестораны и кафе, а катки прекратят работу в 22:00. Об этом ранее говорил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Подмосковье, в свою очередь, ограничения коснутся тех, кто захочет встретить Новый год в больших компаниях. В случае, если кто-то устроит корпоратив в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях, то посетителям необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. Точно такое же требование будет действовать и к заселяющимся в гостиницы. Меры сохранятся на все новогодние праздники.

Тем временем столичные власти сегодня отметили, что парковки в городе сегодня все еще остаются платными. Бесплатными они будут в течение всех праздничных дней с 1 по 10 января.