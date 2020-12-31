Родственники убитых в Чечне ингушей, требовавшие выложить видео нападения в Грозном, отказались от претензий

До этого глава региона Рамзан Кадыров поручил объявить им кровную месть.

Представители двух ингушских родов тейпов — Темурзиевых и Султыговых -этой ночью опубликовали новое обращение. В нем говорится, что им показали полную видеозапись с места событий, на которой четко видны действия братьев Хасана и Хусейна Темурзиевых. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика, пишет сайт «Кавказский узел». По словам представителей тейпов, им сообщили, что родственников братьев, которых удерживали силовики, после проведения беседы были отпустили домой. За несколько часов до публикации этого обращения родственники погибших выходцев из Ингушетии сообщили о том, что направили заявление в Следственный комитет. В их первом видеообращении, появившемся ранее в одном из ингушских телеграм-каналов, представители требовали от властей Чечни опубликовать доказательства того, что убитые сами напали на полицейских. По их словам, есть основания полагать, что Темурзиевы были неправомерно застрелены силовиками. От лица братских тейпов выступил общественный деятель Сараждин Султыгов.

На это обращение отреагировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, пригрозив родственникам кровной местью и пригласив их к себе.

Позвать родственников и предъявить им кровную месть Даудову приказал Рамзан Кадыров, пишет издание «Кавказ. Реалии». По словам главы Чечни, родственники преступников, требующие доказательства их причастности, по сути поддерживают терроризм и им придется отвечать по закону. Он также пообещал привести доказательства тем, «кто смеет поддерживать бандитов». Пока полное видео с места событий так и не было опубликовано.

По официальной версии, братья Темурзиевы в понедельник с ножами напали на сотрудников ППС и попытались отобрать у них табельное оружие. Один полицейский погиб, другой ранен. Темурзиевы были убиты на месте.

Журналист Владимир Севриновский сказал Эху, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже не в первый раз призывает к кровной мести. Севриновский также заметил, что на фоне этого Кадыров выступал и против этого.

Между тем, в интервью «Эху» директор центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская, в данном случае речи о кровной мести быть не может.

«Это полное беззаконие. Если мы все-таки находимся в правовом поле России, то руководители и должностные лица республик не имеют никакого права делать такие призывы», — подчеркнула она.

«Традиция и практика кровной мести по-прежнему сохраняются в Чечне и Ингушетии. Кровная месть строго регламентирована — за одного преднамеренно убитого человека его родные могут «взять одного мужчины из тейпа убийцы», они имеют право убить убийцу. Если этот убийцы вне досягаемости, тогда кровная месть позволяет убить его ближайшего родственника по мужской линии. Однако, если сам убийца уже убит, то никакой кровной мести быть не может.

Даже по чеченским и ингушским адатам эти молодые уже убиты, поэтому кровная месть не должна распространяться за пределы этой родственной линии», — сказала Е.Сокирянская.