Западные СМИ: В Китае зафиксирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса

В Китае зафиксирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса, — сообщают западные СМИ, ссылаясь на исследования Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Речь идет о 23-летней жительнице Шанхая, которая в середине декабря приехала из Великобритании.

Китай входит в число нескольких десятков стран, которые ограничили авиасообщение с Соединенным королевством.