В Петербурге просят наказать полицейских, задержавших представителей прессы около белорусского диппредставительства

Петербургские журналисты просят наказать полицейских, которые задержали представителей прессы около белорусского диппредставительства. Там проходила акция против произвола в соседней республике.

Зампредседателя регионального союза журналистов Наталья Черкесова направила письмо руководителю петербургского управления МВД Роману Плугину. В документе идёт речь о том, что Станислав Савончик, корреспондент портала «МБХ-Медиа» и Михаил Грачёв, журналист издания «Север.Реалии», которое включено в список иноагентов, попали в кольцо полицейского оцепления у стен белорусского представительства в Петербурге.

Сотрудники МВД требовали от участников акции разойтись, однако не давали им это сделать. Затем всех, кто был в кольце, отправили в автозак, несмотря на то, что журналисты показывали свои удостоверения. Всем задержанным, в том числе и представителям прессы, выписали протоколы о нарушении режима повышенной готовности. За это грозит четыре тысячи рублей штрафа. Представитель союза журналистов просит найти и наказать полицейских, которые помешали работе прессы.



Месяц назад съёмочную группу 78-го телеканала не пустили на заседание заксобрания. Союз журналистов призвал спикера ЗакСа Вячеслава Макарова не препятствовать работе СМИ, однако в городском парламенте ответили отпиской.