ВВС: Секретные данные маршрутов первых лиц России три года собирались через чаты в WhatsApp

Русская служба Би-би-си выяснила, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов первых лиц России через чаты в WhatsApp. Об этом рассказали двое бывших и один действующий сотрудник центра. На практике секретные данные о передвижение объектов госохраны должны передаваться по спецсвязи.
2020-12-31T13:33:49+03:00
2020-12-31T14:01:41+03:00
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13:33, 31 декабря 2020
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