Россия безвозмездно выделила Армении 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Средства будут выделены «с целью софинансирования» мероприятий «по оказанию содействия находящемуся в Армении вынужденно переселенному из Нагорного Карабаха населению, говорится в сообщении.

Боевые действия на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжались осенью почти полтора месяца.

В конце октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщал, что из-за войны свои дома в Нагорном Карабахе оставили около 90 тыс. человек. Более половины из них уехали в Армению.

Как отмечал РБК, беженцев из Карабаха можно встретить по всей Армении в отелях и полузаброшенных санаториях, пустующих из-за эпидемии школах и культурных центрах. Помощь им поступает в основном не от государства, а от сочувствующих.

Ранее сообщалось, что свыше 45 тысяч человек по завершении боевых действий уже вернулись в Нагорный Карабах.