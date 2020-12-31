Празднование Нового года в столице и области пройдет с ограничениями

В Москве в новогоднюю ночь массовых уличных мероприятий не будет, отменены фестивали и другие развлекательные акции, но гулять по городу власти разрешили. Правда, вход на Красную площадь закроют. Предприятия общепита из-за коронавируса будут работать только до 11 вечера, катки закроют на час раньше. На главной площади он прекратит работу уже в 7 вечера. Некоторые столичные улицы в новогоднюю ночь перекроют на время запуска фейерверков. Около часа машины не смогут проехать по Большому москворецкому мосту, ряду набережных в центре города, улицам Варварка и Ильинка. Несколько улиц перекроют на непродолжительное время в ряде других районов. Тем временем свои ограничения ввели власти Подмосковья. На корпоративы в кафе и рестораны пустят только с отрицательным тестом на коронавирус. Мера начала действовать уже сегодня и продлится до 10 января, то есть до окончания новогодних праздников. Отрицательный тест нужно предъявить и при заселении в гостиницы области.

Отметим, что парковки в Москве, несмотря на выходной день, сегодня платные. Оставить свою машину бесплатно можно будет в период с 1 по 9 января. С москвичей и гостей столицы не возьмут денег за проезд в метро в новогоднюю ночь. Подземка, как и Московское центральное кольцо, будут работать без перерывов.