Больше сотни рейсов задержаны в столичных аэропортах

Еще больше 50 отменены. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Наиболее сложная ситуация в «Домодедово». Судя по публикациям в социальных сетях, там образовались большие толпы людей, ожидающих вылета. Как пишет сайт «База», транспортный коллапс был вызван ледяным дождем.
2020-12-31T13:04:32+03:00
2020-12-31T13:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 31 декабря 2020
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