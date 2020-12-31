Экс-президент Украины Петр Порошенко взял на себя ответственность за спецоперацию по задержанию в Белоруссии 33 российских наемников. Их арестовали этим летом по подозрениям в подготовке теракта, Киев требовал их выдачи, но Минск передал россиян Москве.

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко утверждает, что именно он в конце 2018 года будучи верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины инициировал операцию по задержанию россиян, Минск называл их бойцами частной военной компании Вагнера. В эфире украинского «Пятого канала» Порошенко сказал, что Киев хотел привлечь к суду тех, кто был причастен к катастрофе Боинга над Донбассом в 2014 году, но операция была сорвана, и за этим, отметил политик, стоят «конкретные лица». Называть их он не стал.

Порошенко призвал создать следственную комиссию и допросить всех участников процесса, отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования. О задержании под Минском боевиков ЧВК Вагнер стало известно в конце июля. Власти Белоруссии утверждали, что они прибыли в страну, чтобы дестабилизировать остановку перед президентскими выборами, было заведено уголовное дело. Власти Украины требовали выдачи части задержанных, поскольку Киев подозревает их в терроризме и участии в конфликте в Донбассе, но наемников передали Москве.

О том, что это была операция Киева, изначально сообщили ряд СМИ. В Кремле также заявляли, что за ней стояли украинские спецслужбы. В СБУ позже признали, что собирали доказательную базу по россиянам перед их задержанием