Шевченко: Необходимо открытое расследование нападения на чеченских силовиков и убийства братьев Тимурзиевых

Представители ингушского тейпа требовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательства причастности убитых братьев Тимурзиевых к нападению на силовиков. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Максим Шевченко, здесь необходимо провести открытое расследование этого дела.

«Вопрос предельно деликатный и весьма скандальный. На самом деле в ингушских телеграмм каналах обсуждается другая версия. Я думаю, что необходимо открытое расследование этого дела, либо какие-то закрытые договоренности.

Надо предоставить им самим возможность разобраться — чеченцам и ингушам.

Мы не можем понять то, о чем они могут говорить между собой, когда столько нюансов, мы не понимаем, о чем идет речь. Я не знаю, что там произошло, будем ждать какого-то результата», — сказал он.

Инцидент в Грозном произошел в начале недели: по данным властей Чечни, в результате нападения двух братьев-ингушей на сотрудников полиции один из них погиб, еще один был ранен.