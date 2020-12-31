Япония планирует поднять со дня Тихого океана останки моряков, погибших в годы Второй мировой войны

Газета «Майнити» пишет, что Токио обратится за помощью по этому вопросу к своим соседям по региону, если пандемия пойдет на спад. Предполагается, что сбор останков будет проводиться там, где глубина океана не превышает 40 метров.

Агентство ТАСС отмечает, что до недавнего времени тела моряков, погибших в годы войны, считались захороненными в море в соответствиями с традициями флота. Однако в последние годы семьи солдат всё чаще стали требовать от властей провести сбор останков и захоронение. По оценкам специалистов, за время войны общее число погибших на японском флоте составляет порядка 300 тысяч.