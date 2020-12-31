В пресс-службе правительства объяснили, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие путешественники начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой отложить тур. Граждане боятся возможного запрета на поездки и аннулирования путевок. Постановление правительства также распространяется на ситуацию, когда на территории запланированного места объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе.
Россиянам разрешили переносить туры, купленные по программе кэшбека, до конца 2021 года
В пресс-службе правительства объяснили, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие путешественники начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой отложить тур. Граждане боятся возможного запрета на поездки и аннулирования путевок. Постановление правительства также распространяется на ситуацию, когда на территории запланированного места объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.