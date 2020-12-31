Правительство сможет устанавливать предельные цены на товары при их подорожании на 10%

Как следует из постановления кабинета министров, речь идет о скачке цен, произошедшем в течение двух месяцев. Предельные цены будут устанавливать на срок не более 90 дней. Готовить предложения о предельных ценах будет Министерство экономики по итогам оперативного анализа с учетом влияния сезонного фактора.