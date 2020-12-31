Великобритания переходит на независимую от Евросоюза политику в сфере санкций

Это происходит с завершением переходного периода по выходу Соединенного королевства из ЕС. Этой ночью Елизавета II одобрила законопроект о будущих отношениях Лондона и Брюсселя. Если бы сторонам не удалось заключить сделку к Новому году, они перешли бы на торговлю с пошлинами.