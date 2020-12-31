В Баренцевом море решено продолжить поиск тел моряков с затонувшего траулера «Онега»

О решении оперативного штаба Росрыболовства сообщает агентство РИА Новости. При этом в ведомстве признают, что надежды найти членов экипажа живыми нет.

Рыболовецкое судно затонуло в начале недели. На борту находились 19 человек. Двоих удалось спасти. Предварительно причиной ЧП называют обледенение траулера в условиях шторма или сильный крен при вытягивании рыболовного трала.